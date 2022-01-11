Футболісти тернопільської «Ниви» продовжують перебувати у відпустках.

Тим часом, 4 січня під час «Фестивалю спорту» у Тернополі відбувся поєдинок між зірками великого футболу та футзалу Тернопільщини. У складі команди зірок великого футболу взяли участь три діючі гравці «Ниви» Тарас Мороз, Ігор Гатала, Максим Проців та чимало ексфутболістів клубу, а саме Ігор Семенина, Андрій Скакун (обидва залишили команду за згодою сторін наприкінці грудня минулого року), Автанділ Гвіанідзе, Богдан Іванців, Андрій Гринченко, Віталій Гоцалюк, Сергій Богородіченко та Андрій Кухарук. У протистоянні із футзальною командою футболісти поступились із мінімальним рахунком 5:4.

Ходять чутки й про можливий трансфер нападника «Ниви» Сергія Кисленка, до якого виявляють інтерес різні клуби вищої і першої ліги, зокрема житомирське «Полісся». Нагадаємо, що Кисленко, якого, до речі, авторитетний портал Transfermarkt оцінює у 250 000 євро, продовжив угоду з тернопільською «Нивою» ще на рік – до 30 червня 2023-го. Зазначимо, що цього сезону він провів 20 матчів (8 голів) у першій лізі.

Усі етапи підготовки «Ниви» до відновлення чемпіонату першої ліги заплановано провести в Україні. Після тренувань, за попередньою інформацією, 9 лютого «Нива» у Львові зіграє з одним із лідерів групи А другої ліги – ФК «ЛНЗ» (Черкаси), 16 лютого зустрінеться із івано-франківським «Прикарпаттям», а ще через тиждень – із луцькою «Волинню».