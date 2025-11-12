“Нива” програла ФК “ЮКСА”

9 листопада в п’ятнадцятому турі завершального поєдинку першого кола чемпіонату першої ліги «Нива» приймала ФК «ЮКСА» (Тарасівка). З цим суперником тернопільські футболісти зустрічалися вперше.

Вболівальники «Ниви», після двох поспіль поразок у чемпіонаті від «Поділля» та «Ворскли», очікували на перемогу жовто-зелених, але іншої думки були футболісти з Київщини.

На початку першого тайму тернопільські футболісти діяли гостріше, без розвідки і вже на 5-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Суддя поєдинку, зафіксувавши порушення правил проти Дениса Резепова, призначив одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Мар’ян Мисик, розвівши м’яча і воротаря гостей по різних кутах – 1:0.

Дальше поєдинок тривав на зустрічних курсах. Гості мали непогану нагоду щоби відігратися, коли на 23-й хвилині Венді Вава міг переграти воротаря «Ниви», але Ілля Ольховий двічі поспіль виручив команду. Старання футболістів «Юкси» таки принесло результат. На 24-й хвилині після удару з правого флангу Ювхимця та рикошету від захисника «Ниви», м’яч влетів у сітку воріт господарів – 1:1.

Після пропущеного м’яча тернопільські футболісти заграли активніше, загострювали Мисик, Демиденко, небезпечно пробивали Напуда і Тлумак. Гості також не відсиджувалися в обороні, а також вибігали в контратаки, але більше м’ячів у першій половині зустрічі команди не забивали.

У другому таймі ініціативою на полі знову заволоділи господарі. Валентин Напуда вийшов віч-на-віч з воротарем «Юкси», але голкіпер гостей виручив свою команду. Відразу пішла швидка контратака футболістів з Київщини. Ілля Ольховий помилився, не зумівши зафіксувати в руках чи винести м’яча і футболіст гостей міг забивати м’яча у порожні ворота, тож голкіпер господарів змушений був не за правилами зупинити півзахисника «Юкси» Лебедєва. Суддя призначив пенальті і показав червону картку Ольховому. Ворота «Ниви» вийшов захищати Володимир Шарун, який замінив польового гравця Олександра Герегу, але він не зміг парирувати удар із 11-метрової позначки, який майстерно, у дев’ятку, без шансів для воротаря виконав Кастро Гонсалез. Тож «ЮксА» на 56-й хвилині повела в рахунку – 1:2.

Поки тернопільські футболісти приходили до тями гості продовжували атакувати. Ювхимець подав з правого флангу, а все той же Кастро на 58-й хвилині головою відправив м’яча у ворота господарів – 1:3.

Незважаючи, на те, що футболісти «Ниви» залишилися вдесятьох, вони намагалися відігратися. Тренерський штаб жовто-зелених також пробував освіжити гру команди. Тож на 62-й хвилині провів одразу три заміни. На полі замість Юрія Тлумака, Дениса Резепова і Валентина Напуди з’явилися Андрія Бей, Серій Давидов і Дмитро Галадей, а ще через шість хвилин Іван Паламарчук замінив Богдана-Юліана Вишинського. Після цих замін «Нива» заграла гостріше, але до завершального і влучного удару справа не доходила. Натомість гості на останніх хвилинах використали кількісну перевагу і Сілва Сантос дос Сантос Венделл встановив остаточний рахунок у поєдинку – 1:4. Тож знову гірка поразка «Ниви».

Незважаючи на чергову поразку «Нива» із 22 очками залишилася на 6-й сходинці турнірної таблиці.

«Нива» (Тернопіль) – «ЮКСА» (Тарасівка) – 1:4 (1:1).

Голи: Мисик (5, пен.). – Ювхимець (24), Кастро (56, пен.), 58, Венделл (88).

Вилучення: Ольховий (52).

«Нива» (стартовий склад): Ілля Ольховий, Богдан-Юліан Вишинський, Юрій Михайлів, Андрій Демиденко, Олександр Герега, Мілан Михальчук, Віталій Михайлів, Юрій Тлумак, Денис Резепов, Мар’ян Мисик, Валентин Напуда. Головний тренер: Юрій Вірт.

16 листопада в шістнадцятому турі другого кола чемпіонату першої ліги «Нива» прийматиме одеський «Чорноморець».