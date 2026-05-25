«Нива» не змогла здолати «Ворсклу»

23 травня у поєдинку 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» приймала полтавську «Ворсклу».

Гостям, щоби зберігати шанси уникнути перехідних матчів за право виступати у першій лізі, потрібна була лише перемога, та й господарі також не убезпечили себе ще від участі в них, тому також розраховували здобути три очки у домашньому матчі.

На початку першого тайму команди намагалися грати на зустрічних курсах, але особливого загострення біля воріт обох команд не виникало. Поступово господарі заволоділи територіальною перевагою, і гра точилася більше на половині поля «Ворскли». На 15-й хвилині небезпечного удару здалеку по воротах полтавчан завдав Сергій Давидов, але голкіпер зумів зреагувати на м’яч. Через сім хвилин зусилля господарів принесли результат. Сергій Дем’янчук з правого краю вкинув аут до штрафного майданчика «Ворскли», а Іван Паламарчук там виграв боротьбу і, спрямувавши м’яча у ворота, відкрив рахунок – 1:0.

Футболісти «Ниви» до кінця першої половини зустрічі продовжували володіти перевагою на футбольному полі. Небезпечно здалеку у дев’ятку пробивав Дудік, але воротар виручив полтавчан. Могли подвоювати рахунок Буртник, знову ж таки Дудік і Паламарчук, але бракувало точності й везіння.

На початку другого тайму гості доволі несподівано зрівняли рахунок. На 48-й хвилині Семотюк увірвався до штрафного майданчика «Ниви», де його збив Олександр Герега. Суддя призначив пенальті, а Антон Байдал пробив влучно у кут так, що воротар тернополян Ілля Ольховий, навіть вгадавши напрям м’яча, не зміг врятувати команду – 1:1.

Господарі, маючи територіальну перевагу, могли збільшувати рахунок. Непогані моменти були у Галаса, Валентина Напуди, а наприкінці поєдинку Максим Пежинський трішки не влучив у ближню дев’ятку. До честі гостей, вони намагалися контратакувати і мали свої моменти, але також їх не реалізували. Тож у результаті поєдинок завершився внічию.

Після цього поєдинку «Нива» з 34 очками посідає 8-у сходинку турнірної таблиці і, щоби уникнути перехідних матчів, команді достатньо буде нічиєї у виїзному поєдинку останнього туру з ФК «ЮКСА» або сподіватися на невдачі конкурентів.

«Нива» (Тернопіль) – «Ворскла» (Полтава) – 1:1 (1:0).

Голи: І. Паламарчук (22). – А. Байдал(50, пен.).

«Нива»: І. Ольховий, В. Буртник, О. Герега, А. Дем’янчук (М. Мисик,75), М. Михальчук, С. Давидов Т. Галас (Р. Посєвкін, 75), В. Михайлів (А. Демиденко, 56), В. Напуда, І. Паламарчук, А. Дудік (М. Пежинський, 67). Заміна: В. Шарун, М. Мудрий, М. Бац, М. Лехів, В. Романюк, Ю. Пач, Б. Бідзінський. Тренер – Я. Матвіїв.

27 травня у заключному, 30-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» гратиме в гостях із ФК «ЮКСА» з Київської області.

В. К.