«Нива» гратиме в 1/16 фіналу Кубка України

27.08.2025

Галина Кіт

44

Новини, Спорт, Теми, Тернопільщина

25 серпня у 1/32 фіналу Кубка України тернопільська «Нива» на виїзді зустрічалася із одеським ФК «Реал Фарма».

ФК «Реал Фарма» (Одеса) –  «Нива» (Тернопіль) – : (:).

Голи: (). – (), (90+1).

«Нива» (стартовий склад): Ольховий Ілля, Паламарчук Іван, Буртник Василь, Демиденко Андрій, Михальчук Мілан, Давидов Сергій, Тлумак Юрій, Мисик Мар’ян, Резепов Денис, Угринюк Максим, Напуда Валентин. Запасні: Шарун Володимир, Михайлів Юрій, Михайлів Віталій, Кицун Марко, Вишинський Богдан-Юліан, Мудрий Максим, Бей Андрій, Посєвкін Радіон. Головний тренер – Юрій Вірт.

30 серпня у четвертому турі чемпіонату Першої ліги  «Нива»  прийматиме волочиський  «Агробізнес».

Теги: нива, 1/6 фіналу

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
