«Нива» гратиме в 1/16 фіналу Кубка України

25 серпня у 1/32 фіналу Кубка України тернопільська «Нива» на виїзді зустрічалася із одеським ФК «Реал Фарма».
ФК «Реал Фарма» (Одеса) – «Нива» (Тернопіль) – : (:).
Голи: (). – (), (90+1).
«Нива» (стартовий склад): Ольховий Ілля, Паламарчук Іван, Буртник Василь, Демиденко Андрій, Михальчук Мілан, Давидов Сергій, Тлумак Юрій, Мисик Мар’ян, Резепов Денис, Угринюк Максим, Напуда Валентин. Запасні: Шарун Володимир, Михайлів Юрій, Михайлів Віталій, Кицун Марко, Вишинський Богдан-Юліан, Мудрий Максим, Бей Андрій, Посєвкін Радіон. Головний тренер – Юрій Вірт.
30 серпня у четвертому турі чемпіонату Першої ліги «Нива» прийматиме волочиський «Агробізнес».