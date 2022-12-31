Новий рік Тернопільщина зустрічатиме з теплом і сонцем

До 14 градусів тепла передбачають синоптики у перший день Нового року на Тернопільщині. Погоду зумовлюватиме антициклон з центром над Туреччиною.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденція до підвищення температурних показників, ожеледиця – такі метеорологічні умови передбачають синоптики на Новий рік у Тернополі та області. Погода дивуватиме теплом і сонцем, пише За Збручем.

«Почну я з прогнозу температури повітря в Україні на 1-ше січня 2023 року, протягом дня +7+12 градусів, на заході до +14 градусів. Щоправда, вітер буде рвучким, ранньовесняним, часом до сильних поривів. Дощі в п’ятницю пройдуть у західних областях. Вночі – близько нуля, слизько, ожеледиця на дорогах. 31-го грудня погода не зазнає особливих змін», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через ожеледицю синоптики оголосили штормове попередження. Жителів краю просять бути обережними.