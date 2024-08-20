Незаконний улов на 200 тисяч гривень: у річці на Тернопільщині витягнули 10 сіток

Інспектори рибоохоронного патруля продовжують виявляти браконьєріські сітки у водоймах Тернопільщини.

В ніч з 15 на 16 серпня 2024 року, державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля, спільно з громадськими інспекторами під час проведення рибоохоронного рейду по річці загальнодержавного значення Серет біля сіл Касперівці, Лисичники, Голігради Заліщицької ОТГ Чортківського району Тернопільської області було порушення природоохоронного законодавства.

Виявлено заборонені знаряддя лову – сітки ставні в кількості 10 од. Прийнятими заходами власників майна встановити не вдалося. Заборонені знаряддя лову вилучено, опломбовано пломбами та передано на зберігання до Тернопільського рибоохоронного патруля.

За даним фактом складено акти виявлення та вилучення майна, власників яких не встановлено. Відповідно до вимог статті 63 ЗУ «Про тваринний світ» водні біоресурси, які знаходились в знаряддях лову, а саме: карась сріблястий – 73 екз., окунь – 1 екз.; соми та молодь сома – 12 екз.; судак – 5 екз.; щука – 1екз., короп – 2 екз. повернуто до природного середовища в живому та неушкодженому стані, чим попереджено їх загибель та нанесення збитків рибному господарству України на суму 208 794 грн.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58