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Незабаром у Тернополі відбудеться конкурс на посади директорів двох медичних установ. Що “за душею” у головних кандидатів

За посади директорів Тернопільської обласної ради КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» та КНП "Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня" боротимуться Василь Бліхар та Володимир Шкробот.

08.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Економіка

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Невдовзі у Тернополі відбудеться чергова боротьба за посади директорів двох комунальних установ Тернопільської обласної ради КНП “Тернопільська обласна клінічна лікарня” та КНП “Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня”. За важливі посади боротимуться кандидати з досвідом, та за кілька років незмінні Василь Бліхар та Володимир Шкробот.

Напередодні конкурсу, проаналізуємо декларації про доходи основних кандидатів на посади медичних комунальних установ Тернополя.

Почнемо з головного лікаря КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Василя Бліхара, який триалий час очолює комунальну установу.

Аналізуючи декларацію про доходи за 2023 рік пана Бліхара бачимо чималий заробіток – 733 794,00 грн заробітньої плати та 167 148,00 грн пенсії.

Але це не все, бо  дружина Василя Бліхара за основним місцем роботи у КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня”  отримала теж чимало — 243 990,00 грн заробітньої плати та 67 747,00 грн пенсії.

Задекларував директор дитячої лікарні і автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2017 року вартістю 2 700 000,00 грн та житловий будинок у м. Тернопіль 336.8 м. кв., вартість якого зазначено за останньою оцінкою у 574 495,00 грн.

Щодо головного лікаря КНП “Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні” Тернопільської обласної ради Володимира Шкробота,  то він отримав за 2023 рік зарплатню у розмірі 1 692 195,00 грн. А ще — 195 382,00 грн пенсії.

Дружина пана Володимира – Світлана Шкробот, як дохід від зайняття підприємницькою діяльністю отримала 2 779 207,00 грн.

На основному місці роботи у Тернопільському національному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського — ще 408 809,00 грн. і 123 947,00 грн за сумісництвом у КНП “Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні”. Також 163 883,00 грн пенсії.

Тож, чи з’являться у медичних комунальних установ Тернополя нові керівники, чи переможуть “старі добрі” управлінці, покажуть результати конкурсу.

Теги: Володимир Шкробот, Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня, конкурс на посади директорів, Василь Бліхар, Тернoпільська oбласна клінічна психoневрoлoгічна лікарня

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