Негода вирувала на Бережанщині та Підгаєччині

На Тернопільщині почався сезон дощів. В окремих місцях довгоочікувані опади обернулися стихійним лихом. Шквали вітру, грім, блискавка, а ще великого розміру град з дощем завдали шкоди деревам та сільгоспкультурам на полях та городах селян.

Так, величезний потік води пронісся декількома селами Бережанщини. Жителі сіл Юстиніка та Саранчуки опублікували у соцмережах, продемонструвавши через фото та відео наслідки сильної негоди. На кадрах видно сильний дощ, який знищує все довкола. У селі Саранчуки вода аж змила верхній шар ґрунту, тут після дощу утворилася справжня бурхлива річка.

Місцеві мешканці розповідають, що такого розгулу стихії не пам’ятають вже багато років — вулиці перетворилися на річки, а городина опинилася під шаром води та бруду.

Також про стихію повідомив голова Саранчуківської громади Володимир Петровський. За його словами, потужна злива розпочалася близько 16:00. Вода великим потоком пішла з полів на населений пункт. Затопило господарства, городи, загинула птиця.

Загалом за уточненою інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської обласної військової адміністрації, що постійно оновлюється у Саранчуківській територіальній громаді Тернопільського району внаслідок інтенсивних опадів зафіксовано наступні наслідки: підтоплено 169 приватних городів і 4 подвір’я приватних домоволодінь, відновлено заїзд до села Діброва, виявлено утруднений заїзд до хутора Соколиця — на місці працюють представники ТОВ «Техно Буд Сервіс». Фахівці продовжують роботи з ліквідації наслідків стихії та забезпечення проїзду до населених пунктів.

Хоча річка Золота Липа не вийшла з берегів, підтоплення були серйозними. Щодо ситуації у Саранчуках і сусідньому Слов’ятині. на місці попрацює спеціальна комісія, яка оцінюватиме масштаби збитків і вирішуватиме, як допомогти мешканцям.

Гроза вирувала і на Підгаєччині, за лічені хвилини вкривши землю градом. Блискавки й гуркіт грому чергувалися з потужною зливою, що за лічені хвилини перетворила вулиці на потоки, а град вкрив ділянки так густо, що вони стали схожими на снігове покриття.

Рятувальники після повідомлення від обласного центру з гідрометеорології повідомляли про погіршення погоди на території Тернопільської області, очікуючи грози та пориви північно-західного вітру до 15 – 20 м/с. Однак ніхто не може наперед сказати, де саме пронесеться буря.

Як повідомляють працівники головного управління ДСНС України у Тернопільській області, 4 травня на території Тернопільської області спостерігалися несприятливі погодні умови: зливові дощі, грози, град та пориви вітру. Унаслідок цього зафіксовано низку негативних наслідків.

Зокрема, у селі Залав’є Теребовлянської територіальної громади тимчасово підтоплено територію одного приватного домогосподарства; у селах Саранчуки, Слов’ятин та Потутори, що належать до Саранчуківської та Бережанської територіальних громад Тернопільського району підтоплено території 15 приватних присадибних ділянок.

Також унаслідок пошкодження ліній електропередач відбулось тимчасове відключення електропостачання в селах Сонячне, Мирне та Поплави Підгаєцької територіальної громади.

Для ліквідації наслідків негоди було залучено чергове відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону. Рятувальники здійснили відкачування води з підтопленої території приватного домогосподарства в селі Залав’є.

За словами голови обласної військової адміністрації В’ячеслава Негоди, град, шквальний вітер та зливи нанесли шкоду населеним пунктам у Бережанській, Теребовлянській, Підгаєцькій, Саранчуківській та Микулинецькій громадам. Тривають роботи з ліквідації наслідків стихії та оцінка завданої людям та інфраструктурі шкоди.

Він дав доручення начальнику Тернопільської районної військової адміністрації Ярославу Матвійчуку спільно з головами громад за участю представників головного управління ДСНС України у Тернопільській області вивчити ситуацію безпосередньо на місцях та ухвалити відповідні управлінські рішення щодо усунення наслідків стихії. У разі необхідності – сформувати пропозиції для розгляду на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області просять громадян дотримуватися правил безпеки під час ускладнення погодних умов, не залишати транспортні засоби під деревами та не наражати себе на небезпеку під час гроз. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.

Синоптики попереджають про можливі грози і надалі.