Негода наробила лиха у Теpнополі: до ліквідації наслідків залучали рятувальників

3-го серпня через гpoзу, яка супроводжувалась сильними поривами вітру, у Теpнополі було зафіксовано низку надзвичайних подій. До проведення аварійно-рятувальних робіт були залучені підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Загалом до проведення аварійно-рятувальних заходів було залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників, повідомляють у ДСНС.

Зокрема, на вулицях Микулинецька, 13 та Гайова бічна, 5 відбулося підтоплення двох приватних житлових будинків. Для відкачування води залучено чергові відділення 26-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин.

На вулиці Замковій, 5 внаслідок падіння дерева на багатоквартирний житловий будинок було пошкоджено два вікна. До місця події прибуло відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники здійснили огородження небезпечної ділянки та провели часткову порізку гілок дерева. Подальші роботи з ліквідації наслідків інциденту виконуватимуть відповідні комунальні служби.