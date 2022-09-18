Сьогодні, 18 вересня, жителів Тернопільщини попередили про негоду. Сильний вітер повалив дерева в Тернополі та області. На території області випала значна кількість опадів та спостерігаються сильні пориви вітру.

Через дощі мешканці області скаржаться на підтоплені підвали та господарські будівлі, а повалені дерева спостерігають і на автошляхах, тому водіїв просять бути максимально уважними та обережними за кермом. А також слідкувати за дорожньою обстановкою, не перевищувати швидкість та дотримуватись ПДР.