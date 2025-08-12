12.08.2025 15:30

Небезпечні комахи атакують помешкання людей на Тернопільщині

12.08.2025

Ірина Нова

11 серпня рятувальники чотири рази виїжджали на боротьбу з небезпечними комахами.

Про це повідомили у головному управління ДСНС у Тернопільській області.

“Цього дня рятувальники чотири рази виїжджали на боротьбу з небезпечними комахами. У Звенигороді гніздо шершнів виявили в господарській споруді приватного домогосподарства. У Підгородньому — просто на даху житлового будинку. В Окопах — у стіні житлового приміщення. А в Буцневі ці агресивні комахи оселилися у стіні приватного будинку, створюючи небезпеку для мешканців. Рятувальники усунули загрозу та позбавили мешканців від таких небезпечних «сусідів»”, – йдеться у повідомленні.

