Навички, що рятують життя: «Контінентал» організував тренінги з першої допомоги

«Контінентал Фармерз Груп» у партнерстві з Товариством Червоного Хреста України та молодіжною організацією «Пласт» провела серію одноденних сертифікованих тренінгів з першої допомоги в громадах своєї присутності. Заходи реалізували в межах соціально-інвестиційної діяльності Компанії.

Під час тренінгів учасники здобули важливі практичні навички з надання допомоги в екстрених ситуаціях до приїзду швидкої. Програма охоплювала алгоритм дій під час втрати свідомості, зупинки дихання, серцевого нападу, кровотеч, опіків, травм, інсультів, судом тощо. Особливу увагу приділили серцево-легеневій реанімації та основам безпечного транспортування постраждалих.

«Реалізуючи цей проєкт, ми передусім зважали на виклики сьогодення. Кожен із нас у повсякденному житті може стикнутися з непередбачуваними ситуаціями. Іноді від того, як ми реагуємо та діємо в таких обставинах, залежить чиєсь життя. Саме тому знати й уміти надавати першу допомогу вкрай важливо. Ця серія тренінгів — безкоштовна можливість підготуватися до таких випадків. Нею вже скористалося близько 30 людей, і я радий, що серед цивільного населення є ті, хто за потреби зможе надати першу допомогу до прибуття швидкої», — наголосив провідний менеджер соціально-інвестиційного відділу «Контінентал» Тарас Кусень.

Після проходження тренінгу всі учасники отримали сертифікати міжнародного зразка.

«Дякую організаторам за чудову можливість пройти сертифікований тренінг із надання першої допомоги! Я залишилася надзвичайно задоволена як змістовним наповненням, так і професійним рівнем його проведення. Це важливі знання, які можуть одного дня врятувати життя. Під час тренінгу ми одразу на практиці відпрацьовували різноманітні техніки з надання допомоги: серцево-легеневу реанімацію, зупинку кровотечі, стабілізацію постраждалого до приїзду медиків та інші необхідні навички. Усі заняття відбувалися в доступній, зрозумілій формі, а креативні підходи тренерів створили сприятливу атмосферу для навчання», — поділилася своїми враженнями від навчання учасниця заходу в Шумську Жанна Демчук.

Компанія планує і надалі проводити такі тренінги в громадах своєї присутності. У «Контінентал» переконані, що знання, як надавати першу допомогу, мають бути доступними кожному, адже це — не лише про медицину, а про людяність, відповідальність і готовність діяти у вирішальні моменти. Безпечні й згуртовані громади починаються з обізнаних людей.