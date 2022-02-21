Із 3 березня 2022 року в Львівському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, для безробітних із посвідченнями тракториста категорії А1, розпочнуться курси з підвищення кваліфікації за напрямком «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія Е1 Е2»,

Термін навчання – 1,5 місяця.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

До слова: з 21 лютого 2022 року починається навчання за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія А1» в Чортківському вищому професійному училищі. Термін навчання 3,6 місяця.

За більш детальною інформацією зверніться у відділ організації профнавчання Тернопільського обласного центру зайнятості за тел. (0352) 52-55-57 або у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини.

Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, можна дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou