30 січня у ПК «Березіль» в Тернополі Наталя Фаліон та Лісапетний Батальйон виступлять із новою програмою «Вакцинація гумором».

Початок концерту о 16:00, повідомили організатори.

У програмі – нові пісні, старі хіти та, як завжди, багато сміхотерапії. Адже, як каже Наталія Фаліон, найкраща профілактика усіх хвороб – це музика та гумор.

Нагадаємо, у 2013 році гурт “Лісапетний батальйон” переміг у телевізійному проекті “Україна має талант”. Вони виграли один мільйон гривень, який передали на будівництво церкви у своєму селі.

Це справді народний гурт, адже його учасниці вийшли з народу, а саме з одного селища на Хмельниччині.

Наталія Фаліон об’єднала в колектив дванадцять талановитих та позитивних артистів. У репертуарі групи “Лісапетний батальйон” є і народний гумор, і авторська пісня. Цей гурт на кожному концерті дарує радість та гарний настрій, багато вражень та позитивних емоцій.

Квитки за посиланням, у касі ПК «Березіль» та в ЦУМі (відділ «Коніка»).