Наступних два роки поспіль мінімальну зарплату не підвищуватимуть

Війна є війна, й уряд вирішив економити на соціальних стандартах. 2 липня набрала чинності постанова КМУ від 28.06.2024 № 751, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2025—2027 роки.

Що передбачено у Декларації? У 2025-2027 роках розмір мінімальної зарплати становитиме 8000 гривень; працю працівників бюджетної сфери оплачуватимуть на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року — 3195 грн; прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3028 грн; працю держслужбовців оплачуватимуть на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діють у 2024 році.