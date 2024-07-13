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Наступних два роки поспіль мінімальну зарплату не підвищуватимуть

13.07.2024

Руслан Іннак

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Теми, Новини, Економіка

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Війна є війна, й уряд вирішив економити на соціальних стандартах. 2 липня  набрала чинності постанова КМУ від 28.06.2024 № 751, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2025—2027 роки.

Що передбачено у Декларації?  У 2025-2027 роках розмір мінімальної зарплати становитиме 8000 гривень; працю працівників бюджетної сфери оплачуватимуть на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року — 3195 грн;  прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3028 грн; працю держслужбовців оплачуватимуть на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діють у 2024 році.

Теги: мінімалка, зарплата

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