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Наступного тижня на Тернопільщину повернеться спека

06.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Наступного тижня на Тернопільщину знову повернеться тридцятиградусна спека.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом цього тижня в області зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер північно-західний 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 22 – 27° тепла. Температура вночі по місту Тернополю 13 – 15° тепла, вдень 24 – 26° тепла. В умовах туману видимість погіршуватиметься до 600 – 1000 м.

«Цими днями  буде комфортною температура повітря. Переважно очікується на заході +20+25 градусів. Дощі також пройдуть у західних областях, навіть ймовірні сильні зливи», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: наступного тижня слід готуватися до сильної спеки.

 

Теги: Тернопільщина, спека на Тернопільщині

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