Наступного тижня частина тернополян залишаться без води

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами 11 та 12 вересня мешканці кількох багатоквартирних будинків на «Дружбі» залишаться без води.

На Бережанській та Надзбручанській частково не буде холодної води 11 вересня. А 12 вересня не буде води у кількох будинках на Чумацькій та Львівській.

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами за адресою вул. Бережанська 11 вересня з 9.00 по 18.00 год. буде припинено подачу холодної води до будинків за адресами:

вул. Бережанська, 49, 53А;

вул. Надзбручанська, 2, 2А, 2Б.

12 вересня у зв’язку з завершенням ремонтних робіт на водопровідній мережі за адресою вул. Львівська з 9.00 до 19.00 год. буде припинена подача холодної води на житлові будинки за адресою:

вул. Чумацька, 81;

вул. Львівська від №16 до №34.