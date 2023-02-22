Наша нашаземлячка з Тернопільщини виступила на Юніорськомучемпіонаті Європи з біатлону

19 лютого в латвійській Мадоні закінчився Юніорський чемпіонат Європи з біатлону. В індивідуальній гонці серед юніорок найкращою серед українок стала екс-тернополянка Олександра Меркушина, яка, раз схибивши, фінішувала шостою.

Вже у перший день змагань, 15 лютого, в індивідуальній гонці тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин, двічі схибивши, став найкращим серед українців, виборовши восьме місце.

Наступного дня в змішаній естафеті українська збірна (Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина, Дарина Чалик) виборола «бронзу». І в цьому значна заслуга тернопільських біатлоністів Віталія Мандзина та Олександри Меркушиної, яка на останній етап відправляла Дарину Чалик на першому місці із 22 секундним запасом від найближчої переслідувачки із збірної Італії, але, на жаль, Дарина не зуміла втримати перевагу та фінішувала третьою.

16 лютого в одиночній змішаній естафеті збірна України (Владислав Чихарь, Олена Городна) фінішувала п’ятою.

У спринті серед юніорів 18 лютого найкращим серед українців став Степан Кінаш, який, жодного разу не схибивши, здобув шосте місце, Віталій Мандзин, тричі схибивши, фінішував 19-м. У юніорок найкращою серед українок (12-ю) стала Олександра Меркушина.

В останній змагальний день у гонці переслідування серед українців найкращим став Степан Кінаш, який фінішував на 8 місці, тернополянин Віталій Мандзин був найшвидшим серед українців на трасі, але допустивши чотири хиби, фінішував 11-м. У жіночій гонці найкращою серед українських юніорок, допустивши шість хиб, стала Олександра Меркушина, яка фінішувала на 14 місці.

Після невеликої перерви 4-го березня в Казахстані стартує Юніорський чемпіонат світу, тож будемо сподіватися на вдалий виступ наших біатлоністів.