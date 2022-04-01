Усе другорядне й мінливе відступає перед смертоносною трагедією війни, яку розв’язала Росія для винищення нашого народу. Натомість на перший план виходять справи милосердя, жертовність, допомога і взаємна підтримка.

Не всі з нас захищають Україну від ворога зі зброєю в руках, але допомагати нашим воїнам, нашому війську, українцям, які зараз горять у полум’ї війни, зобов’язаний кожен. Центр екстреної медичної допомоги Тернопільщини теж зробив свій внесок у спільну справу захисту рідної землі, у наближення нашої перемоги.

Зокрема, ми передали воїнам Збройних сил України 5 машин марки УАЗ, ще три готуємо для передачі на фронт.

У найпекельніше місто України – Маріуполь на початку війни Центр екстреної медичної допомоги Тернопільщини надіслав ліки, вкрай необхідні на лінії бойових дій, через осередок «Пласту». Уповноважена особа цієї організації Наталя Нагуляк організувала передачу цих медикаментів.

Також працівники усіх структурних підрозділів нашого Центру зібрали й передали 2,5 т продуктів у Чернігів, до мешканців, які потерпають від постійних бомбардувань й обстрілів окупантами.

Завдяки волонтерам тернопільської громадської організації «Українська платформа «Жінки в бізнесі» до жителів тимчасово окупованого Чернігова уже поїхали м’ясні та рибні консерви, сало, смалець, крупи, макаронні вироби, овочеві закрутки та інше.

У місцях бойових дій, під ворожими обстрілами найперше слід цінувати життя кожного українця, кожного захисника, тож працівники Центру власноруч виготовили нестерильні перев’язувальні комплекти з матеріалів, які пожертвували для потреб наших військових небайдужі тернополяни.

Одну тисячу нестерильних перев’язувальних комплектів, здебільшого із ситцю (у кожному з них по 1 простирадлу, 2 пеленки та 2 косинки) ми передали керівнику громадської організації «Всеукраїнське об’єднання медиків «Майдану» Тамарі Воронцовій, яка відправила їх у комунальну лікарню м.Охтирки. Ще одну тисячу таких перев’язувальних комплектів ця громадська організація передала у Житомирську обласну лікарню.

У комунальну лікарню м. Охтирки волонтери Всеукраїнського об’єднання медиків «Майдану» відправили медикаменти, у тому числі знеболювальні – з гуманітарної допомоги, яку отримав наш заклад.

Також у Житомирську обласну дитячу лікарню для переселених дітей передали продукти харчування та солодощі, зібрані нашими працівниками. Звісно, не пошкодували ми й коштів для наших захисників на фронті. Усі працівники Центру перерахували свій одноденний заробіток (607 тис. 225 грн), а також 30 тис. грн від профспілкової організації в фонд допомоги українським військовим «Повернись живим».

Зараз ми, як і вся Україна, переживаємо критично важкі часи. Відчайдушно боремося за існування нашої держави. Цій війні немає і ніколи не буде жодного виправдання. У кожного з нас – клубок пекучого болю в горлі. З цим постійним болем ми засинаємо і прокидаємось, з ним працюємо і живемо. Ніхто й ніколи не пробачить московським загарбникам пекло нашого Маріуполя, жах нашого Чернігова, руїни нашого Харкова, страхіття нашого Києва… Але жодна бомба, жодна балістична ракета, жодна інша смертельна зброя не здатна знищити нашу надію. І жодна зброя нізащо й ніколи не зможе вбити нашу віру. Віру в нашу беззаперечну й неминучу перемогу над ворогом. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!

Михайло ДЖУС,

керівник Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини