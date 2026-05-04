Наркотики у туалетному папері

Співробітники Чортківської установи виконання покарань №26 перехопили посилку із забороненим «сюрпризом». Під час огляду передачі для одного із засуджених охоронці виявили два пакунки з білим порошком, який зловмисники сховали всередині рулону туалетного паперу. На місце події терміново викликали поліцію, аби задокументувати спробу надходження наркотиків до режимного об’єкту.

Отримувачем посилки виявився 38-річний чоловік, який уже відбуває покарання за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та зброї. Вилучену речовину відправили на експертизу для підтвердження її складу. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ, що передбачає суворе покарання за повторне порушення закону в сфері наркоторгівлі.

Наразі правоохоронці встановлюють особу відправника, який намагався передати психотропи. Слідчі дії тривають, аби з’ясувати всі обставини та перекрити канали постачання заборонених речовин до ув’язнених.