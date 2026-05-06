Нарешті «Нива» перемогла 

2 травня у поєдинку 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» приймала харківський «Металіст» До цієї зустрічі у команд була однакова кількість набраних очок, тож кожна із них розраховувала на позитивний результат у матчі.

На початку першого тайму команди не поспішали форсувати події, намагаючись без особливих загострень контролювати м’яча. Після першої 15-ти хвилинки «Металіст» поступово намагався заволодіти ігровою ініціативою. Активно у харків’ян діяли Кайдалов, Приходько, Багачанський, але як завжди надійно діяв був воротар господарів Ілля Ольховий або у завершальній стадії гостям бракувало точності.

За такого перебігу подій на футбольному полі рахунок відкрили футболісти «Ниви». Після подачі зі штрафного м’яч відскочив від суперника до Івана Паламарчука, який влучно пробив по воротах гостей – 1:0.

У другому таймі футболісти «Металіста» прагнучи відігратися заграли значно активніше створюючи небезпечні моменти біля воріт господарів, а тернопільські футболісти намагалися впіймати харків’ян на контратаках. І тактика тренерського штабу «Ниви» спрацювала. Валентин Напуда, який вийшов на заміну, перехопивши м’яча в центрі поля, чітко реалізував гольовий момент – 2:0.

Наприкінці поєдинку вже господарі діяли активніше і впевнено довели поєдинок до переможного завершення. Тож, нарешті, «Нива» на втіху своїм вболівальникам, здобула першу перемогу під керівництвом О. Дулуба.

Отже, «Нива» після 26-ти поєдинків має 30 очок і трішки покращує своє турнірне становище піднявшись на 9-е місце турнірної таблиці.

«Нива» (Тернопіль) – «Металіст» (Харків) – 2:0 (1:0).

Голи: І. Паламарчук (41), В. Напуда (72).

«Нива»: І. Ольховий, А. Демиденко, І. Паламарчук, М. Михальчук, М. Пежинський (В. Напуда, 46), А. Дем’янчук, Т. Галас (Д. Резепов, 65), О. Герега, С. Давидов, М. Угринюк (В. Михайлів, 46), В. Буртник. Заміна: В. Шарун, М. Бац, Р. Посєвкін, А. Дудік, Ю. Пач. Головний тренер – О. Дулуб.

9 травня, у поєдинку 27-го туру «Нива» прийматиме «Фенікс-Маріуполь».