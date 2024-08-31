Налагодили постачання наркотиків до слідчого ізолятора

До «справи» він залучив знайомого, який перебував на волі. За незаконне зберігання та пересилання наркотичних засобів з метою збуту у місця позбавлення волі фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що спільник на волі пересилав до виправної установи в посилках бупренорфін та PVP, ретельно маскуючи їх у продуктах харчування. Надалі організатор схеми за гроші розповсюджував заборонені речовини серед ув’язнених. Поліцейські задокументували численні факти постачання наркотиків до місця позбавлення волі та їх збуту засудженим.

Задокументували та припинили протиправну діяльність зловмисників працівники управління карного розшуку, слідчі, представники кримінального аналізу та спецпідрозділи Нацполіції області спільно з працівниками ДУ «Чортківська УВП №26» під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб).

Наразі слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт до суду, повідомили у ГУНП в області.