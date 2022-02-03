Впродовж тривалого часу 25-річний житель Збаразької територіальної громади продавав наркотики місцевим наркозалежним. Замовляв заборонені речовини через Інтернет, а отримував на пошті.

Опрацьовуючи оперативну інформацію, працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області упіймали наркоторговця на «гарячому», а саме – коли він забирав посилку у відділенні. При огляді поліцейські виявили в пакунку 200 грамів амфетаміну. На чорному ринку грам цієї речовини вартує від 400 гривень.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайла Димиди, у ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо про ще одну посилку, яка мала надійти підозрюваному через декілька днів.

Оперативники перехопили посилку та вилучили. Цього разу молодик замовив через Інтернет пробники наркотиків – МДМА, «PVP», гашиш та марихуану. За товар розраховувався криптовалютою – «bitcoin». Перепродував заборонені речовини наркозалежним особам при особистій зустрічі або шляхом закладок.

Усі слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури.

Збаражчанину оголосили підозру згідно із ч.3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Перевіряють працівники УБН клієнтів підозрюваного, а також встановлюють Інтренет-магазини, які розповсюджують заборонені речовини, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.