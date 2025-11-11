Найврожайніші сорти ягід у 2025 році: що вигідно вирощувати?

У 2025 році ринок ягід зазнає певних змін через кліматичні умови, нові споживчі вподобання та технологічний розвиток у сфері вирощування.

Які ж сорти ягід будуть найпопулярнішими та найбільш рентабельними?

1. Лохина – королева ринку

Популярність лохини стабільно зростає, особливо у країнах Європи та Азії. Найбільш перспективні сорти:

Duke – ранній сорт із високою врожайністю.

Bluecrop – один із найпопулярніших завдяки стабільному плодоношенню.

Legacy – пізній сорт із чудовими смаковими характеристиками.

2. Полуниця – класика ягідного бізнесу

Полуниця залишається однією з найбільш затребуваних ягід. У 2025 році ринок буде орієнтуватися на ремонтантні сорти:

Mara de Bois – ароматна ягода з високою цінністю для гурманів.

Albion – відмінна транспортабельність і стабільний урожай.

Monterey – великі солодкі ягоди, стійкі до хвороб.

3. Малина – попит на сорти для свіжого ринку та заморозки

Зростає інтерес до ремонтантних сортів, що дозволяють отримувати врожай кілька разів на рік:

Polka – дуже популярний сорт із високим вмістом цукру.

Imara – дає великі ягоди та стійкий до захворювань.

Enrosadira – новий перспективний сорт для заморожування.

4. Смородина – повернення до традицій

Попит на смородину зростає завдяки її корисним властивостям. Найкращі сорти для 2025 року:

Titania – чорна смородина з великою врожайністю.

Jonkheer van Tets – ранній сорт червоної смородини.

Ben Sarek – компактний кущ, ідеальний для малих ферм.

5. Ожина – перспективний тренд

Популярність ожини зростає, особливо серед органічних фермерів:

Triple Crown – безколючковий сорт із чудовим смаком.

Chester – морозостійкий сорт із тривалим плодоношенням.

Natchez – ранньостиглий сорт із великими ягодами.

Висновок

У 2025 році ключовими тенденціями в ягідному бізнесі стануть:

Ремонтантні сорти – більше врожаїв за сезон.

Стійкість до хвороб – зниження витрат на обробку.

Попит на органічні ягоди – екологічно чиста продукція набирає популярність.

Вибір правильних сортів допоможе підвищити прибутковість ягідного бізнесу та відповідати ринковим вимогам. Якщо ви плануєте розширювати свій ягідник у 2025 році, звертайте увагу на перспективні сорти та сучасні технології вирощування.