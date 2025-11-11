Найврожайніші сорти ягід у 2025 році: що вигідно вирощувати?

У 2025 році ринок ягід зазнає певних змін через кліматичні умови, нові споживчі вподобання та технологічний розвиток у сфері вирощування.
Які ж сорти ягід будуть найпопулярнішими та найбільш рентабельними?
1. Лохина – королева ринку
Популярність лохини стабільно зростає, особливо у країнах Європи та Азії. Найбільш перспективні сорти:
2. Полуниця – класика ягідного бізнесу
Полуниця залишається однією з найбільш затребуваних ягід. У 2025 році ринок буде орієнтуватися на ремонтантні сорти:
3. Малина – попит на сорти для свіжого ринку та заморозки
Зростає інтерес до ремонтантних сортів, що дозволяють отримувати врожай кілька разів на рік:
4. Смородина – повернення до традицій
Попит на смородину зростає завдяки її корисним властивостям. Найкращі сорти для 2025 року:
5. Ожина – перспективний тренд
Популярність ожини зростає, особливо серед органічних фермерів:
Висновок
У 2025 році ключовими тенденціями в ягідному бізнесі стануть:
Попит на органічні ягоди – екологічно чиста продукція набирає популярність.
Вибір правильних сортів допоможе підвищити прибутковість ягідного бізнесу та відповідати ринковим вимогам. Якщо ви плануєте розширювати свій ягідник у 2025 році, звертайте увагу на перспективні сорти та сучасні технології вирощування.