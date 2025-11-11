11.11.2025 16:28

Найврожайніші сорти ягід у 2025 році: що вигідно вирощувати?

11.11.2025

Ірина Нова

19

Поради і розваги, Сад і город

У 2025 році ринок ягід зазнає певних змін через кліматичні умови, нові споживчі вподобання та технологічний розвиток у сфері вирощування.

Які ж сорти ягід будуть найпопулярнішими та найбільш рентабельними?

1. Лохина – королева ринку

Популярність лохини стабільно зростає, особливо у країнах Європи та Азії. Найбільш перспективні сорти:

  • Duke – ранній сорт із високою врожайністю.
  • Bluecrop – один із найпопулярніших завдяки стабільному плодоношенню.
  • Legacy – пізній сорт із чудовими смаковими характеристиками.

2. Полуниця – класика ягідного бізнесу

Полуниця залишається однією з найбільш затребуваних ягід. У 2025 році ринок буде орієнтуватися на ремонтантні сорти:

  • Mara de Bois – ароматна ягода з високою цінністю для гурманів.
  • Albion – відмінна транспортабельність і стабільний урожай.
  • Monterey – великі солодкі ягоди, стійкі до хвороб.

3. Малина – попит на сорти для свіжого ринку та заморозки

Зростає інтерес до ремонтантних сортів, що дозволяють отримувати врожай кілька разів на рік:

  • Polka – дуже популярний сорт із високим вмістом цукру.
  • Imara – дає великі ягоди та стійкий до захворювань.
  • Enrosadira – новий перспективний сорт для заморожування.

4. Смородина – повернення до традицій

Попит на смородину зростає завдяки її корисним властивостям. Найкращі сорти для 2025 року:

  • Titania – чорна смородина з великою врожайністю.
  • Jonkheer van Tets – ранній сорт червоної смородини.
  • Ben Sarek – компактний кущ, ідеальний для малих ферм.

5. Ожина – перспективний тренд

Популярність ожини зростає, особливо серед органічних фермерів:

  • Triple Crown – безколючковий сорт із чудовим смаком.
  • Chester – морозостійкий сорт із тривалим плодоношенням.
  • Natchez – ранньостиглий сорт із великими ягодами.

Висновок

У 2025 році ключовими тенденціями в ягідному бізнесі стануть:

  • Ремонтантні сорти – більше врожаїв за сезон.
  • Стійкість до хвороб – зниження витрат на обробку.

Попит на органічні ягоди – екологічно чиста продукція набирає популярність.

Вибір правильних сортів допоможе підвищити прибутковість ягідного бізнесу та відповідати ринковим вимогам. Якщо ви плануєте розширювати свій ягідник у 2025 році, звертайте увагу на перспективні сорти та сучасні технології вирощування.

