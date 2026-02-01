«Найкращі. Підсумки футбольного сезону»

Асоціація футболу Тернопільщини, за ініціативи її голови Тараса Юрика, підготувала для любителів футболу довідник під такою назвою.

У новому довіднику зібрана вся інформація за підсумками футбольного 2025 року на Тернопільщині. У красиво оформленому стилі подані коментарі всіх головних тренерів команд-учасників чемпіонату Тернопільської області, повні статистичні дані по всіх гравцях, турнірні таблиці («шахматки») «чемпіонської» групи та групи «Вибування», наведено дані кращих бомбардирів сезону та кращих бомбардирів кожної команди, розгорнуто висвітлений Кубок області та наведена символічна збірна футбольного сезону.

У книзі деталізовано ветеранський чемпіонат у двох вікових категоріях (40+ та 50+), чемпіонат з футзалу серед ветеранів (сім вікових категорій), Лігу чемпіонів (переможець – ФК «Плотича»), Лігу Тернопільщини (ФК «Біла»), Суперкубка районів Тернопільської області (ФК «Куропатники»).

Також у довіднику ви можете знайти інтерв’ю з кращим гравцем 2025 року за результатами опитування тренерів і капітанів команд (результати голосування теж подано) – Тарасом Гром’яком («Агрон» Великогаївська громада).

Значну увагу в довіднику приділено дитячо-юнацькому футболу. Підбито підсумки обласної дитячо-юнацької футбольної ліги та дівочих змагань сезону-2024/25, а також висвітлено перебіг змагань першого кола сезону-2025/26. Детально висвітлено нові змагання – «Шкільну футбольну лігу», яку було організовано спільно з Асоціацією футболу Тернопільщини та Тернопільською обласною військовою адміністрацією.

У довіднику ви також зможете почерпнути інформацію про Тернопільську футзальну лігу та обласний футзальний Кубок, чемпіонати та кубки Тернопільського, Чортківського та Кременецького районів (підсумкові таблиці, кращі бомбардири та фото переможців), зимовий чемпіонат Тернопільщини 2025 р. пам’яті Михайла Коваля, дитячу футзальну лігу Тернопільщини, виступ команди «Вікінги» з Тернополя у першому чемпіонаті України з ампфутболу. А ще – повну статистику арбітрів Тернопільської області у всіх офіційних змаганнях року та багато іншого.

«Футбольний довідник є важливим інструментом популяризації футболу. Саме тому Асоціація футболу Тернопільщини вдев’яте поспіль (починаючи з 2017 р.) підготувала довідник про підсумки сезону, який, я переконаний, для багатьох, не лише футболістів та тренерів, а й для простих вболівальників, стане чудовим подарунком», – зазначив автор довідника Віталій Попович.

Всі команди, які брали участь у чемпіонаті Тернопільської області, Лізі чемпіонів та Лізі Тернопільщини, отримають довідники безкоштовно.

Бажаючі отримати книгу-довідник – звертайтеся в офіс Асоціації футболу Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, буд. 14, оф. 503 або безпосередньо до першого заступника – виконавчого директора АФТ Василя Заторського.