Найближчі дні частина Тернополя та передмістя залишаться без води

21 та 22 травня до кількох вулиць Тернополя, села Петриків та селища Велика Березовиця припинять вoдопостачання.

Про це розповіли у КП “Тернопільводоканалі”.

“З технічних причин ремонтні роботи перенесли з 20 травня на 21 травня. Водопостачання до кількох вулиць Тернополя і села Петриків призупинять завтра. Сьогодні вищезазначені будинки будуть з водою,” – повідомили комунальники.

21 травня буде припинена подача холодної води до будинків до будинків у Тернополі за адресами: вул. Чернівецька № 1 по № 36, а також № 48Б, 51, 53, вул. Степана Будного № 1, 1А, 2, 4А, 7, 15, вул. Білогірська, 50.

У цей же час буде припинено водопостачання і до будинків за адресами у селі Петриків: вул. Тернопільська-бічна, вул. Миру, вул. Митрополита Шептицького, вул. Молодіжна, вул. Степана Бандери.

22 травня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі у селищі Велика Березовиця на вул. Козацькій з 9.00 до 15.00 год буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень на вул. Козацькій, вул. Кирила Студинського, пров. Садовий та пров. Шкільний.