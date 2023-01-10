Найбільше – у Центрі: в Тернополі демонтують незаконну рекламу

40 рекламних засобів у різних мікрорайонах міста мають демонтувати до кінця січня.

Зняти зовнішню рекламу повинні через те, що вона розміщена без дозволу або закінчився строк дії виданого дозволу на розміщення. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому у кінці грудня, пише За Збручем.

У проекті рішення йдеться про демонтаж рекламних засобів, які належать 30 розповсюджувачам зовнішньої реклами, – прокоментував Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Вони розміщені за різними адресами і встановлені без дозволу або дозвіл на їхнє розміщення закінчився.

Двадцять двоє розповсюджувачів розмістили рекламу без отримання дозволу. Причому у 14 випадках власника розміщеної реклами не вдалося встановити. У восьми розповсюджувачів закінчився термін дії отриманого дозволу. Найбільше незаконно встановленої реклами у центрі: на вулиці Руській,18, 20, 23, 44, Івана Франка, 8А, 10, В’ячеслава Чорновола, 1, Патріарха Мстислава, Старий ринок, 1, Олени Кульчицької, бульварі Тараса Шевченка, а також на вулиці Євгена Коновальця, 4. Також у додатку до рішення прописано, що необхідно демонтувати всі рекламні засоби на території Тернопільської міської територіальної громади на електроопорах і тролейбусних опорах, окрім чотирьох власників, які мають на це дозвіл.

Демонтувати рекламу будуть працівники постійно діючої робочої групи впродовж місяця з дати прийняття рішення. До цього часу суб’єкти господарювання можуть самостійно зняти свої рекламні засоби.

Фото із сайту ТМР