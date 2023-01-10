Найбільше – у Центрі: в Тернополі демонтують незаконну рекламу

Зняти зовнішню рекламу повинні через те, що вона розміщена без дозволу або закінчився строк дії виданого дозволу на розміщення. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому у кінці грудня, пише За Збручем.
У проекті рішення йдеться про демонтаж рекламних засобів, які належать 30 розповсюджувачам зовнішньої реклами, – прокоментував Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Вони розміщені за різними адресами і встановлені без дозволу або дозвіл на їхнє розміщення закінчився.
Двадцять двоє розповсюджувачів розмістили рекламу без отримання дозволу. Причому у 14 випадках власника розміщеної реклами не вдалося встановити. У восьми розповсюджувачів закінчився термін дії отриманого дозволу. Найбільше незаконно встановленої реклами у центрі: на вулиці Руській,18, 20, 23, 44, Івана Франка, 8А, 10, В’ячеслава Чорновола, 1, Патріарха Мстислава, Старий ринок, 1, Олени Кульчицької, бульварі Тараса Шевченка, а також на вулиці Євгена Коновальця, 4. Також у додатку до рішення прописано, що необхідно демонтувати всі рекламні засоби на території Тернопільської міської територіальної громади на електроопорах і тролейбусних опорах, окрім чотирьох власників, які мають на це дозвіл.
Демонтувати рекламу будуть працівники постійно діючої робочої групи впродовж місяця з дати прийняття рішення. До цього часу суб’єкти господарювання можуть самостійно зняти свої рекламні засоби.
Фото із сайту ТМР