Надто дорога  вишиванка для тернополянки

Жителька Тернопільщини втратила гроші через шахраїв, намагаючись купити вишиванку. Зловмисники виманили у неї 52 тисячі гривень.

Як повідомили у Нацполіції області, жертвою стала тернополянка 1966 року народження. Із заявою про шахрайство вона звернулася до правоохоронців.

«Жінка розповіла, що переписувалася у месенджері з невідомою особою, яка нібито мала намір придбати вишиванку. Оголошення про продаж товару жінка розмістила на платформі продажу товарів. Під приводом «отримання коштів за товар» співрозмовник надіслав їй фішингове посилання. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела реквізити своїх банківських карток і з двох карткових рахунків було списано 52 600 гривень», – йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала перевірку. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.