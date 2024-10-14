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На Запорізькому напрямку загинув 56-річний захисник з Тернопільщини

14.10.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Страш­на звістка про не­поп­равну втра­ту надійшла ще од­ній ро­ди­ні на Тернопільщині, на фронті загинув 56-річний захисник Віталій Швець. 

Про важку втрату повідомили у Борсуківській громаді.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника із Борсуківської громади. 9 жовтня 2024 року загинув ШВЕЦЬ Віталій Ілліч (16.01.1968 р.н.) із с. Борсуки.

Стрілець-помічник гранатометника загинув 09.10.2024 року при виконанні бойового завдання на околицях н.п. Новоданиліка Запорізької області.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі. Царство Небесне та вічна пам’ять!” – написали в громаді.

Про зустріч Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

 

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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