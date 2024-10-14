На Запорізькому напрямку загинув 56-річний захисник з Тернопільщини

Страшна звістка про непоправну втрату надійшла ще одній родині на Тернопільщині, на фронті загинув 56-річний захисник Віталій Швець.
Про важку втрату повідомили у Борсуківській громаді.
“З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника із Борсуківської громади. 9 жовтня 2024 року загинув ШВЕЦЬ Віталій Ілліч (16.01.1968 р.н.) із с. Борсуки.
Стрілець-помічник гранатометника загинув 09.10.2024 року при виконанні бойового завдання на околицях н.п. Новоданиліка Запорізької області.
Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі. Царство Небесне та вічна пам’ять!” – написали в громаді.
Про зустріч Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.
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