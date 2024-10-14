На Запорізькому напрямку загинув 56-річний захисник з Тернопільщини

Страш­на звістка про не­поп­равну втра­ту надійшла ще од­ній ро­ди­ні на Тернопільщині, на фронті загинув 56-річний захисник Віталій Швець.

Про важку втрату повідомили у Борсуківській громаді.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника із Борсуківської громади. 9 жовтня 2024 року загинув ШВЕЦЬ Віталій Ілліч (16.01.1968 р.н.) із с. Борсуки.

Стрілець-помічник гранатометника загинув 09.10.2024 року при виконанні бойового завдання на околицях н.п. Новоданиліка Запорізької області.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі. Царство Небесне та вічна пам’ять!” – написали в громаді.

Про зустріч Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.