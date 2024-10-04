На Запорізькому напрямку загинув 46-річний захисник з Тернопільщини, житель села Петриків, Роман Пашко.

Про важку втрату повідомили у КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”, де Роман понад 20 років пропрацював слюсарем.

“Його мужність, рішучість та відданість справі були прикладом для багатьох, – зазначають колеги воїна. – Разом з родиною у цей складний час розділяємо сум втрати Героя та висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Романа Пашка. Світла пам’ять та Царство Небесне Вічна пам’ять Герою України!”.