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На Запорізькому напрямку загинув 46-річний захисник з Тернопільщини

04.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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На Запорізькому напрямку загинув 46-річний захисник з Тернопільщини, житель села Петриків, Роман Пашко.

Про важку втрату повідомили у КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”, де Роман понад 20 років пропрацював слюсарем.

“Його мужність, рішучість та відданість справі були прикладом для багатьох, – зазначають колеги воїна. – Разом з родиною у цей складний час розділяємо сум втрати Героя та висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Романа Пашка. Світла пам’ять та Царство Небесне Вічна пам’ять Герою України!”.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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