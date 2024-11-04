На Запоріжжі загинув молодий командир з Тернопільщини

Гірка звістка про втрату воїна надійшла на Тернопільщину, загинув 36-річний командир Мар’ян Щепковський.

Про це повідомили на сторінці Другого-відділу Чортківського Ртцк-та-сп.

Командир розвідувального відділення, молодший сержант Щепковський Мар’ян Несторович загинув 1 листопада 2024 року в Запорізькій області в розташуванні підрозділу. Захисник із села Вигода став на захист Батьківщини в перші дні війни.

“Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають”, – йдеться у повідомленні.