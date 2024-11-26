На Запоріжжі загинув молодий командир з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, на Запорізькому напрямку загинув воїн з села Кипʼячка Великогаївської територіальної громади Віталій Федун.

Про важку втрату повідомив голова громади Олег Кохман.

Захиснику був 41 рік. До війни Віталій був майстром. Він став на захист України ще у 2022 році. Досвідчений військовий, командир відділення зенітного ракетного взводу, який захищав кордон на різних напрямках.

“У ці гіркі хвилини щиро розділяємо горе родини, яка втратила люблячого чоловіка, батька, сина, побратима, хорошого друга… Уся громада сумує разом із вами. Царство небесне і вічна слава Герою…”. – ідеться у зверненні на сторінці громади.