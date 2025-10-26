На ювілейній ноті. Газеті «Свобода» – 35 років

26 жовтня 1990 р. у світ вийшов перший номер нашої газети «Свобода». Щоправда, тоді нове видання називалося «Відродження». Час був такий – час відродження…

У повітрі уже пахло вільною Україною, газетярі хотіли писати по-новому – щиро, чесно. Читачі прагнули читати приховану роками правду про визвольні змагання, про українських патріотів, які віддали життя за рідний край, про червоний терор, про репресії. І газета, що у скорому часі отримала нову назву «Свобода», дала читачеві ту інформацію, на яку він чекав.

Видання почало розходитися стотисячними тиражами, його читали далеко за межами Тернопілля – на Донбасі, у Прибалтиці, Росії, Канаді, США та інших куточках світу.

Від першого номера газети і донині у бібліотеках, архівах, музеях області, де є підшивки нашого видання за всі роки існування, усі зацікавлені можуть читати, гортаючи «Свободу» історію нашого краю.

Адже у першій обласній газеті вільної України журналісти описували те, що відбувалася на теренах нашого краю – позиції і думки депутатів Верховної ради першого демократичного скликання, вели фоторепортажі з мітингів, народних віч, з приємних подій, коли відкривали той чи інший садочок, школу, медпункт, і з сумних, коли люди мали міжконфесійні конфлікти у селах, коли руйнували колгоспи тощо.

Газетярі «Свободи» завжди йшли у ногу з часом – описували доленосні, але не завжди радісні, а часами й досить трагічні, події на першому Майдані, під час Революції Гідності, коли почалася війна на сході України, що, на жаль, триває і досі.

Видання тоді ще Тернопільської обласної ради народних депутатів заслужено називали народною газетою. Згодом засновниками «Свободи» стали обласна рада та обласна державна адміністрація. Після роздержавлення – наша газета, як і сотні інших видань, пішла у вільне плавання. І, на жаль, не у найкращий час. У державі настала економічна криза, тоді виникли короновірусні проблеми. Тепер маємо повномасштабну війну. Нема обіцяної державної підтримки, нема обіцяних міжнародних грандів. Є тільки зростання цін на папір, на друк, на послуги пошти, на оренду за приміщення тощо.

Але ми не скаржимося, бо знаємо, що нині складно усім. Найбільша біда – у країні триває війна. Відтак і змінилися теми, які висвітлюємо на сторінках «Свободи». Пишемо про загиблих та поранених героїв, про тих, хто повернувся з полону, про вимушених переселенців, про волонтерів. Прагнемо вислухати і підтримати кожного, хто приходить у редакцією за порадою та розрадою, хто хоче опублікувати на сторінках видання свою життєву історію, вірш чи бувальщину.

Уже в минулому наша співпраця з обласною друкарнею у Тернополі на вулиці Куйбишева, де було надруковано перший номер нашого видання, з друкарнею видавництва «Збруч», де нині ринкові гуртовні та секонд-хенд, від чого не раз стискається серце.

Редакція газети «Свобода» нині знаходиться у Тернополі у приміщенні видавництва «Збруч». Завжди раді нашим відвідувачам, авторам, рекламодавцям Тарас Савчук, Віктор Уніят,Галина Пятківська, Галина Вандзеляк, Наталя Гаврішко, Оксана Волошина.

Дякуємо журналістам, що були з нами у різні роки – Ользі Кушнерик, Зоряні Деркач, Василю Томину, Михайлові Іващуку, Владі Собуцькій, Василю Тракалу, Олександру Ліберному, Тетяні Бойко, Ігорю Фарині, Лідії Хміляр, Ярославу Мармашу, Ганні Крайнєвій, Ганні Костів-Гусці, Ганні Миколаєнко, Лідії Шевчук, Ярославі Штокало, Галині Теліщук, Володимиру Хацаюку, Андрію Зюбровському та багатьом іншим.

Також дякуємо, що у різні роки наше видання очолювали редактори – Микола Вишневський, Степан Слюзар, Микола Ротман, Богдан Новосядлий, Зіна Кушнірук, Михайло Лисевич, Віктор Уніят. Останні два роки наше обласне видання газету «Свобода» очолює Тарас Савчук. Він прагне, щоб газета була авторитетною, популярною, щоб до читача надходила лише компетентна, правдива і перевірена інформація.

Вважаємо за необхідне згадати світлої пам’яті працівників газети Миколу Вишневського, Миколу Ротмана, Костя Валігуру, Богдана Приймака, Володимира Сушкевича, Богдана Скоробогатого, Ірину Бурич, Дениса Захарчука, Михайла Левицького, Григорія Грещука, подружжя Коверків та Радковських, Василя Ковальчука, Миколу Лівінського, Галину Сторожук, Олега Грушковика, Тетяну Савків, активних позаштатних дописувачів Ярослава Бачинського, Ігоря Дуду та багатьох інших.

А ще у ювілейний час 35-річчя газети «Свобода» дякуємо усім нашим партнерам, а особливо читачам, які не віддали перевагу безмежній інтернетній інформації, а залишилися вірними друкованому газетному слову, яке завжди можна залишити для майбутніх поколінь…

Колектив редакції газети «Свобода»