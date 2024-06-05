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На війні загинув захисник з Тернополя Вячеслав Фіялка

05.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Боронячи Україну від російських окупантів, загинув тернополянин Вячеслав Фіялка.

Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Війна губить найкращий цвіт української нації. З глибоким сумом повідомляємо, що загинув на фронті воїн Фіялка Вячеслав Іванович (03.09.1974 р.н.). Життя Героя обірвалося 3 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Співчуваємо родині, друзям, близьким, знайомим захисника. Вічна йому слава та пам’ять!”, – відзначив Сергій Надал. 

Співчуття рідним та близьким.

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Теги: загиблі герої, війна з Росією, Вячеслав Фіялка, Тернопіль

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