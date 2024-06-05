На війні загинув захисник з Тернополя Вячеслав Фіялка

Боронячи Україну від російських окупантів, загинув тернополянин Вячеслав Фіялка.

Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Війна губить найкращий цвіт української нації. З глибоким сумом повідомляємо, що загинув на фронті воїн Фіялка Вячеслав Іванович (03.09.1974 р.н.). Життя Героя обірвалося 3 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Співчуваємо родині, друзям, близьким, знайомим захисника. Вічна йому слава та пам’ять!”, – відзначив Сергій Надал.

Співчуття рідним та близьким.