На війні загинув захисник з Тернополя Вячеслав Фіялка

Боронячи Україну від російських окупантів, загинув тернополянин Вячеслав Фіялка.
Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Війна губить найкращий цвіт української нації. З глибоким сумом повідомляємо, що загинув на фронті воїн Фіялка Вячеслав Іванович (03.09.1974 р.н.). Життя Героя обірвалося 3 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Співчуваємо родині, друзям, близьким, знайомим захисника. Вічна йому слава та пам’ять!”, – відзначив Сергій Надал.
Співчуття рідним та близьким.
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