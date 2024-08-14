На війні загинув військовий з Тернополя Роман Довгалюк

На фронті загинув військовий з Тернополя, син тернопільської волонтерки Христини Довгалюк — Роман Довгалюк.

Про це написав у телеграм-каналі міський голова Сергій Надал.

Молодший сержант Роман Довгалюк був військовослужбовцем 44-ої окремої артилерійської бригади, командиром гармати. Відомо, що захисник загинув 12 серпня у Сумській області.

Матір військового волонтерка Христина Довгалюк оприлюднила співчуття з приводу втрати на своїй сторінці у Facebook.

Христина Довгалюк розповіла Суспільному, що про загибель сина її повідомив військовий комісар.

“Почула дзвінок, виявляється телефонував військовий комісар. Питаю, що вже прийшли забирати мене до армії? Мені ж на ВЛК 21 числа. А він каже, в мене для вас погані новини. Питаю, що, взагалі не берете мене в армію? А він сказав тільки одне слово “Роман” і я все зрозуміла”, — розповіла жінка.

Христина Довгалюк повідомила, що поки не знає де саме і за яких обставин загинув її син. Також жінка повідомила, що планує піти до війська на 40 день після похорону сина, щоб рятувати життя поранених бійців.