На війні загинув військовий з Тернопільщини Віктор Пасічник

9 вересня на Донецькому напрямку загинув військовий з Тернопільщини Віктор Пасічник із позивним «Ведмідь».

Віктор пішов на війну в 2014 році. Після АТО працював за кордоном, а коли почалося повномасштабне вторгнення, знову взяв зброю до рук. Віктор був бійцем 67-ї окремої механізованої бригади.

Про загибель Воїна “Суспільному Тернопіль” стало відомо від командира підрозділу 67 ОМБР Назара Сарабуна.

Віктор Пасічник родом із Саранчуківської громади. Чоловік навчався в Тернопільському технічному університеті на інженера-механіка. Пішов на фронт добровольцем у 2014 році. Тоді Віктору був 21 рік.

Під час АТО «Ведмідь» воював до 2016 року. За цей час був у боях біля Савур-Могили на Донеччині, населених пунктах Карлівка, Піски, Тоненьке, Водяне. Також разом із побратимами мали завдання підсилювати інші підрозділи в селищі Станиця Луганська.

Після повномасштабної війни Віктор долучився до 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». У роті вогневої підтримки батальйону імені Тараса Бобанича «Ведмідь» виконував обов’язки кулеметника. Звільняв Київщину, Чернігівщину, зокрема воювали за Новий Биків — село, яке росіяни окупували в березні 2022 року. Потім Віктор брав участь у боях за Харківщину, а також воював у Серебрянському лісі на межі Донецької та Луганської областей.

«Якщо ви не знали Ведмедя — то не могли відчувати, що таке справжня добродушність, щирість, мудрість, творчість, сила, любов і дружба. Юнацькі табори, мандрівки, вишколи, вечори під гітару. Піски, Савур-Могила, Київщина, Ізюм, Бахмут, Торецьк, Оріхово-Василівка, Часів Яр ще безліч просторів Донбасу, якими пройшли разом. Віктор Пасічник — кращий син України, відважний воїн, загинув в бою з московською навалою, герой, побратим, назавжди в строю», — написав Назар Сарабун.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратима Віктора «Ведмідя» та схиляємо голови у скорботі.

Вічна слава та пам’ять полеглому захиснику України у війні з агресором!