На війні загинув військовий з Тернопільщини Валентин Вадімов

Захищаючи Україну, на війні загинув воїн з Тернопільщини Вадімов Валентин Олександрович, житель Синьківського сільського округу.

Трагічну звістку повідомили у Заліщицькій міській раді.

“Життя захисника обірвалося на полі бою, де він до останнього подиху відстоював свободу і незалежність нашої держави. Мужність, відвага та відданість Валентина назавжди залишаться в нашій пам’яті. Він віддав своє життя заради миру та майбутнього України. Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а рідним – сили пережити це невимовне горе”, – ідеться у зверненні міської ради.

Вічна пам’ять і слава Герою!