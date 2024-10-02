На війні загинув військовий з Тернопільщини Ігор Кушак

30 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Курахове Донецької області, загинув головний сержант Збройних Сил України Ігор Ігорович Кушак.

Трагічний інцидент стався під час перебування військового на бойовій позиції. Головний сержант до останнього подиху залишався вірним Військовій присязі, яку склав українському народові, мужньо виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною.

Ігор Кушак народився 1980 року. На момент загибелі йому було 44 роки. Військовослужбовець був жителем смт Мельниця-Подільська Чортківського району на Тернопільщині.

Джерело: Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.