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На війні загинув військовий з Чортківщини Михайло Недільський

08.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф

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53-річний житель села Майдан Михайло Недільський загинув 5 серпня поблизу н.п. Новопіль Волноваського району Донецької області . Недільський Михайло.

Про трагічну звістку повідомили у Копичинецькій міській раді.

“Михайло Йосипович був не просто воїном, а справжнім патріотом, який віддав своє життя за нашу свободу. У с. Майдан його знали як доброзичливу, працьовиту та відкриту людину. Він був надійним товаришем і люблячим батьком.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Про зустріч тіла Героя та чин похорону повідомимо додатково”, – йдеться у дописі.

Теги: військовий, війна з рф, герой, Копичинці

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