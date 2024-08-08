На війні загинув військовий з Чортківщини Михайло Недільський

53-річний житель села Майдан Михайло Недільський загинув 5 серпня поблизу н.п. Новопіль Волноваського району Донецької області . Недільський Михайло.

Про трагічну звістку повідомили у Копичинецькій міській раді.

“Михайло Йосипович був не просто воїном, а справжнім патріотом, який віддав своє життя за нашу свободу. У с. Майдан його знали як доброзичливу, працьовиту та відкриту людину. Він був надійним товаришем і люблячим батьком.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Про зустріч тіла Героя та чин похорону повідомимо додатково”, – йдеться у дописі.