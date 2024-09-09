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На війні загинув сержант з Тернопільщини

09.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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5 вересня на фронті поліг  головний сержант Сергій Андрійчук з Тернопільщини. Захиснику було 42 роки.

Про втрату повідомили на Facebook-сторінці у Борсуківській громаді.

“5 вересня 2024 року загинув АНДРІЙЧУК Сергій Ігорович із с. Нападівка (16.04.1982)
В адміністративних межах смт. Білогорівка Лисичанської міської громади, Сєвєродонецького району, Луганської області виконуючи бойове завдання у складі підрозділу щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, внаслідок удару FPV-дрона збройних сил російської федерації головний сержант отримав поранення не сумісне з життям, в результаті чого загинув.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі.
Царство Небесне та вічна пам’ять!”, – йдеться у повідомленні.

Теги: загиблі герої, війна з Росією, Тернопільщина

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