На війні загинув сержант з Тернопільщини

5 вересня на фронті поліг головний сержант Сергій Андрійчук з Тернопільщини. Захиснику було 42 роки.
Про втрату повідомили на Facebook-сторінці у Борсуківській громаді.
“5 вересня 2024 року загинув АНДРІЙЧУК Сергій Ігорович із с. Нападівка (16.04.1982)
В адміністративних межах смт. Білогорівка Лисичанської міської громади, Сєвєродонецького району, Луганської області виконуючи бойове завдання у складі підрозділу щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, внаслідок удару FPV-дрона збройних сил російської федерації головний сержант отримав поранення не сумісне з життям, в результаті чого загинув.
Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі.
Царство Небесне та вічна пам’ять!”, – йдеться у повідомленні.