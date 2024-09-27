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На війні загинув Дмитро Годунов з Тернопільщини

27.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

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15 вересня 2024 року внаслідок активних штурмових дій противника, артилерійських та мінометних обстрілів у Донецькій області загинув військовий із села Стегниківці Дмитро Годунов.

Солдат-гранатометник, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, пожертвував собою за нас, за свою донечку і матір, за інших близьких йому людей, за Україну.

4 липня цього року Дмитрові виповнилося 34 роки. У житті чоловік зазнав багато випробувань, але усі, аж до останнього подиху, він витримав гідно, як і належить справжньому воїнові.

Пoхoрoн рoзпoчнеться у субoту, 28 вересня, oб 11:00 в будинку пoлеглoгo.

Джерело: Бaйкoвецька грoмaда

 

Теги: війна з рф, загибель Воїна

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