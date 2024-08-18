На Тернопільщину суне негода: попереджають про грози та град

18 серпня на Тернопільщині пройдуть грози та подекуди град діаметром 6-19 мм, повідомляють у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. Про негоду жителів області також попереджають в обласному управлінні ДСНС та закликають бути обережними та дотримуватись правил безпеки.

18 серпня: Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град.. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 15 – 20° тепла, вдень 26 – 31° тепла. Температура по місту вночі 17 – 19° тепла, вдень 29 – 31° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:

Область: 18 серпня вдень грози, подекуди град (діаметр 6-19 мм)

Місто: 18 серпня вдень гроза, град (діаметр 6-19 мм)

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

19 серпня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 16 – 21° тепла, вдень 28 – 33° тепла.

20 серпня: Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 16 – 21° тепла, вдень 27 – 32° тепла.