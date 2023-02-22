На Тернопільщину насувається короткочасне похолодання

Короткочасне похолодання насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вночі температурні показники знижуватимуться до 5 градусів морозу, вдень зберігатиметься плюсова температура повітря, відтак на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, область перебуватиме у західній периферії антициклону з центром над Україною.

«Очікується хмарна погода з проясненнями, обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень 1 – 6º тепла. Оголошено штормове попередження: 23 лютого вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. 24 лютого також буде хмарно з проясненнями. Вдень невеликі дощі. Вночі та ранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 3 – 8º тепла».

За попередніми прогнозами, похолодання буде нетривалим. Втім, далі дошкулятиме рвучкий вітер.

«Підстаркуватий лютий все ніяк не вгомониться, смішно заперечуючи очевидну апріорі прийдешню весну – як не фронти, то циклони, як не дощ, так сніг. Ось і завтра вирішив нагадати про себе. В Україні передбачається короткочасне похолодання! Найближчої ночі температура повітря знизиться. Вітер із приходом похолодання вгомониться, вже – без штормових поривів, так, помірний, часом десь поривчастий. Вночі та вранці в західних областях переважно дощ. Погода буде мінливою, з періодичними опадами та бадьорим вітром», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, лютий завершиться більш теплою майже весняною погодою.