На Загальноукраїнську прощу до Зарваниці зійдуться тисячі вірян

13 – 14 липня у Марійському духовному центрі «Зарваниця», що на Тернопільщині, відбудеться Загальноукраїнська проща, яка збере вірян з усіх куточків України та з-за кордону.

Програму прощі оприлюднили на фейсбук-сторінці духовного центру.

Молитовна хода зі свічками

Ключовою подією прощі є похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця. Це дійство не лише створить неповторну атмосферу, але й символізуватиме єдність вірян у їхньому прагненні миру для України. На чудотворному місці єпископи, священики та паломники проведуть урочистий Молебень до Богородиці. Особливого значення прощі надає участь Глави УГКЦ Святослава Шевчука, що підкреслює важливість події для всієї церковної спільноти.

Паломництво

Піша хода з Тернополя до Зарваниці уже стала традиційною. Ця ініціатива дає можливість вірянам не просто прийти на місце молитви, а пройти справжній духовний шлях. Організатори заохочують усіх бажаючих приєднатися до ходи на будь-якому її етапі, що робить подію по-справжньому відкритою та інклюзивною.

Молитва єднає

Загальноукраїнська проща у Зарваниці – це не просто релігійний захід, а справжнє свідчення єдності українського народу. Вона збирає людей різного віку, з різних регіонів та навіть країн, об’єднуючи їх спільною метою – молитвою за мир та процвітання України. Організатори закликають учасників дотримуватися заходів безпеки та з повагою ставитися до інших паломників, що сприятиме створенню атмосфери взаємоповаги та духовного піднесення.