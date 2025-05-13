На Тернопільщині знову зростає захворюваність на грип і ГРВІ

У Тернопільській області кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 15,3%. На ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 2844 людини, із них 58,3% – діти.

Про це розповіли в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

“За останній тиждень (05.05. – 11.05.2025р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася на 15,3% (2844 випадки проти 2467). Питома вага дітей серед хворих склала 58,3% (1659 ос.), школярів – 61,4% (1018 ос.) від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 24,8%, школярів – на 22,9%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 94 особи, із них 44 дитини (46,8%). Кількість госпіталізованих збільшилася у порівнянні з минулим тижнем на 6,8%,” – йдеться у повідомленні.

Також, за тиждень зареєстрований 1 випадок захворювання на COVID-19 (дорослий), що складає 0,04% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ. Летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.