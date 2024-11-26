На Тернопільщині знову зростає захворюваність на ГРВІ серед дітей

Зросла захворюваність на грип і ГРВІ в Тернопільській області, минулого тижня захворіло 4243 жителі Тернопільщини. За інформацією епідеміологів, 58,4% – школярі та студенти.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень (18-24 листопада) кількість захворілих ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем, збільшилась на 6,4% (4243 випадки проти 3987).

Кількість дітей до 18 років серед хворих склала 58,4%, школярів – 58,8% від усіх захворілих дітей. Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 5,4%, школярів – на 4,9%.

Госпіталізовано 117 осіб, із них 64 дитини. Кількість госпіталізованих збільшилась, у порівнянні з минулим тижнем, на 36,1% (госпіталізовано 117 осіб проти 86).

На минулому тижні зареєстровано 13 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,3% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 30% (13 випадків проти 10). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 чисельність дітей віком до 18 років становить 15,4%.

За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.

З початку епідсезону щеплено проти грипу в області всього 3742 особи