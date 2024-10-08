На Тернопільщині знайшли два артилерійські снаряди

Співробітники ДСНС у лісовому масиві біля села Рідколісся Чортківського району виявили та вилучили 2 артснаряди калібром 88 та 105 мм . Дані небезпечні знахідки будуть знешкоджені шляхом контрольованого підриву .

Крім того минулої доби у Тернополі на вулиці Яреми рятувальники надали допомогу медикам у транспортуванні важкохворого з підозрою на гострий інсульт до карети швидкої.

Двічі бійці ДСНС вилучали гнізда небезпечних комах (шершнів) у селищі В. Березовиця Тернопільського району.

Також вогнеборці загасили дві пожежі: пожежу металевого вагончика на відкритій території у селі Старий Збараж Збаразької ТГ Тернопільського району. Від вогню врятовано даний металевий вагончик ;

А також пожежу господарської будівлі у селі Іванків Тернопільського району.