На Тернопільщині значно перевищений епідпоріг ГРВІ: у дітей фіксують коронавірус

На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 719,4 випадки на 100 тисяч населення, що вище рівня епідемічного порогу та перевищує середній рівень інтенсивності епідпроцесу на 37%.

Про це інформують в обласному центрі профілактики хвороб.

“Кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 4,7% (7327 випадків проти 7000). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 55,7%, школярів – 66,2% від усіх захворілих дітей. Госпіталізовано за тиждень 261 особу, із них 129 дітей. Кількість госпіталізованих збільшилася на 9,2%,” – йдеться у повідомленні.

За звітний тиждень зареєстровано 14 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 40% (14 випадків проти 10). Серед дітей зареєстровано 2 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, що склало 14,3%.

За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.

З початку епідсезону щеплено проти грипу в області всього 4288 осіб.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих – її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом. Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних варіантів грипу, і навпаки. Тому дуже важливо комплексно захистити себе та близьких людей в умовах викликів, які стоять перед нами.

Вакцинуючись, захистіть себе та близьких.

Щоб уникнути зараження грипом, ГРВІ скористайтеся порадами, а саме:

зменшіть вірогідність контактів із хворими людьми;

регулярно провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання;

повноцінно харчуйтеся, висипайтеся, уникайте перевтоми;

прикривайте рот і ніс під час кашлю та чханні — аби запобігти розпорошенню інфікованих краплин слизу.

Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує Ваші шанси уникнути небезпечного захворювання і зберегти життя Вам і людям, що знаходяться поруч з Вами.