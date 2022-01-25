До працівників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жительки міста. Вона розповіла, що загубила банківську картку, а факт зникнення електронного гаманця виявила, коли отримала сповіщення про списання грошових коштів.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці територіального підрозділу поліції встановили, що до протиправного причетний місцевий мешканець. На одній із вулиць міста він знайшов картку та вирішив привласнити кошти. Зловмисник розрахувався за покупки в різних магазинах йу результаті заподіяв тернополянці збитки на чималу суму.

У минулому чоловіка уже притягували до кримінальної відповідальності.Тепер доведеться відповісти за скоєне відповідно до частини 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Звернувся за допомогою до поліцейських і тернополянин, який потерпів від шахрайства.

До нього зателефонував чоловік й відрекомендувався працівником банку. Відтак повідомив: невідомі особи намагаються привласнити кошти з картки тернополянина. Щоб убезпечити рахунок, треба провести ряд дій, а для цього необхідні персональні дані. Не підозрюючи лихого, тернополянин продиктував невідомому усі дані картки. Згодом він збагнув, що його ошукали, бо з електронного гаманця зникло майже 8000 гривень.

Відомості про подію слідчі Тернопільського районного управління поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.