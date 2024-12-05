На Тернопільщині жінку збив рейсовий автобус

На дорогах Тернополя та області 4 грудня правоохоронці зареєстрували дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими. До медзакладів за допомогою звернулося двоє пішоходів.

Під колеса автомобіля потрапив чоловік. Потерпілого, який переходив дорогу на пішохідному переході, збив водій Nissan Rogue. Про автопригоду кермувальник одразу повідомив поліцію та викликав швидку. Аварія трапилася близько 8:30 в обласному центрі на вулиці Лесі Українки. 73-річного тернополянина доправили до лікарні, але без госпіталізації.

Ще одну аварію зареєстрували поліцейські в селі Білокриниця Кременецького району близько 17:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що місцева жителька 1952 року народження у недозволеному місці раптово вийшла на дорогу і потрапила під колеса автобуса Mercedes, який курсував за маршрутом “Рівне-Франківськ”. Жінку з численними переломами госпіталізували до лікарні.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Працівники поліції нагадують, що пішоходи зобов’язані дотримуватись правил дорожнього руху на рівні з іншими його учасниками.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області